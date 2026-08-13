Manuela García Rey
(Viúva de Don Eduardo Santiago Velo Couselo)
Finou onte mércores día 12 de agosto de 2026, aos 79 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
O seus fillos, Sonia, Eduardo, Mª Jesús, Isabel e Manolo Velo García; fillos políticos, Rubén, Mónica, Luis, Santiago e Mónica; netos, Manuela, David, Martín, Eduardo, Isabel, Eva, Manuel e Pablo; bisnetos, Lana, César e Cloe; irmáns, Marina, Pepe (†) e Santiago (†); tía, Ramona; netos políticos, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia.
PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO SAN JOSÉ DE CALDAS ás SETE E MEDIA DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARIÑA DE CARRACEDO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SAN JOSÉ (CALDAS), SALA Nº 1.
Casalderrique (Carracedo), 13 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas