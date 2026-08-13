Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuela García Rey

(Viúva de Don Eduardo Santiago Velo Couselo) 

Finou onte mércores día 12 de agosto de 2026, aos 79 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos

l D.E.P. l

O seus fillos, Sonia, Eduardo, Mª Jesús, Isabel e Manolo Velo García; fillos políticos, Rubén, Mónica, Luis, Santiago e Mónica; netos, Manuela, David, Martín, Eduardo, Isabel, Eva, Manuel e Pablo; bisnetos, Lana, César e Cloe; irmáns, Marina, Pepe (†) e Santiago (†); tía, Ramona; netos políticos, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. 

PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á conducción dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO SAN JOSÉ DE CALDAS ás SETE E MEDIA DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARIÑA DE CARRACEDO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SAN JOSÉ (CALDAS), SALA Nº 1.

Casalderrique (Carracedo), 13 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas