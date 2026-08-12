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Diario de Arousa

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  Amelia Romero Moares

Falleció, el 11 de agosto de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles, día 12 de agosto, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Leiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Leiro (Rianxo), 12 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín