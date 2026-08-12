Amelia Romero Moares
Falleció, el 11 de agosto de 2026, a los 90 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles, día 12 de agosto, a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Leiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Leiro (Rianxo), 12 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín