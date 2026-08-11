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Diario de Arousa

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Luisa Triñanes García

(Luisa a Cadista) (Viúva de Don Pepe o Masiso) 

Finou onte lúns día 10 de agosto de 2026, aos 91 anos de idade, confortada cos Santos Sacramento 

l D.E.P. l

Os seus fillos, Isaac e Pepe Silva Triñanes; fillas políticas, Ana e Pili (†); netos, Melanie e Isaac; Ander e Tamara; nieta política, Lorena; irmáns; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. 

PREGAN Unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á misa de corpo presente que se celebrará hoxe martes ás cinco da tarde na capela do Tanatorio Santa Eulalia Boiro e, a continuación, traslado dos seus restos mortais para a súa inhumación no cemiterio parroquial de Santa María do Castro, favores polos cales lles anticipan grazas. Capela ardente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 2.

Pesqueira (Cabo de Cruz), 11 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas