Dominga Otero Prol
Falleció el día 10 de agosto de 2026, a los 83 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 11 de agosto a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Cosme de Outeiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
San Cosme (Outes), 11 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín