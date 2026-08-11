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Diario de Arousa

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  Dominga Otero Prol

Falleció el día 10 de agosto de 2026, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 11 de agosto a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Cosme de Outeiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

San Cosme (Outes), 11 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín