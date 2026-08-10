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Diario de Arousa

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Serafín Ramos Susavila

Falleció el 9 de agosto de 2026 a los 91 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Salida: el lunes día 10 a las cuatro y media de la tarde desde Pompas de Padrón - Crematorio de Pazos a la iglesia parroquial de Santa María de Dodro donde se oficiará el funeral. Entierro: cementerio parroquial; favores que agradecen. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Hogar funerario: CAMILO JOSÉ CELA.

Lestrove - Dodro, 10 de agosto de 2026.  Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín