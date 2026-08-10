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Diario de Arousa

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Juan Antonio Abeijón Santos

Falleció el 8 de agosto de 2026 a los 64 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. Incineración: Lunes día 10 de agosto a las once de la mañana en Crematorio de Xarás. Funeral: a las siete de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Vicente de Noal - Porto do Son. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa Mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala 6.

Porto do Son, 10 de agosto de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín