Juan Antonio Abeijón Santos
Falleció el 8 de agosto de 2026 a los 64 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. Incineración: Lunes día 10 de agosto a las once de la mañana en Crematorio de Xarás. Funeral: a las siete de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Vicente de Noal - Porto do Son. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa Mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala 6.
Porto do Son, 10 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín