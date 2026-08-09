A familia de María Asunción Pérez Martínez
(Susa)
Que faleceu o día 8 de agosto de 2026, aos 80 anos de idade
l D.E.P. l
QUERE expresar o seus mais sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, de un modo ou outro, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 4.
Lg. Mondelo (Palmeira), 9 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín