Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

A familia de María Asunción Pérez Martínez

(Susa) 

Que faleceu o día 8 de agosto de 2026, aos 80 anos de idade 

l D.E.P. l

QUERE expresar o seus mais sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, de un modo ou outro, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, SALA Nº 4.

Lg. Mondelo (Palmeira), 9 de agosto de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín