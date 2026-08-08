Primer aniversario del señor José Romero Alcalde

(“Martiño autoescuela”)

Falleció el día 3 de agosto de 2025, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Elisa García Blanco; hijos, María, Silvia y José Ramón Romero García; hijos políticos, Juan Fernando y Maybe; nietos, Elena, Alba, Aitana y Gonzalo; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que se celebrará el sábado día 8 de agosto, a las nueve de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro, favores por los cuales les anticipan gracias.

Boiro, 8 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas