Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Primer aniversario del señor José Romero Alcalde

(“Martiño autoescuela”) 

Falleció el día 3 de agosto de 2025, a los 76 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, Elisa García Blanco; hijos, María, Silvia y José Ramón Romero García; hijos políticos, Juan Fernando y Maybe; nietos, Elena, Alba, Aitana y Gonzalo; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que se celebrará el sábado día 8 de agosto, a las nueve de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro, favores por los cuales les anticipan gracias.

Boiro, 8 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas