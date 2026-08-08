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Diario de Arousa

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Primer aniversario de Josefina Ordóñez Alcalde

(“Viuda de Don Manuel Laiño Varela) 

Falleció el día 6 de agosto de 2025, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus hijos, Jos (†), Juan, Miguel y Montse Laíño Ordóñez; hijos políticos, Geli, Cris, María (†) y Alfonso; nietos, Eloi y Adrián Laíño Mosconi, Paloma y Miguel Laíño Pedreira y Carlota Figueira Laíño; bisnieto, Hugo; hermana, Estrella Ordóñez Alcalde; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que se celebrará el sábado día 8 de agosto, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo, favores por los cuales les anticipan gracias.

Rianxo, 8 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas