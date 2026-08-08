Primer aniversario de Josefina Ordóñez Alcalde

(“Viuda de Don Manuel Laiño Varela)

Falleció el día 6 de agosto de 2025, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Jos (†), Juan, Miguel y Montse Laíño Ordóñez; hijos políticos, Geli, Cris, María (†) y Alfonso; nietos, Eloi y Adrián Laíño Mosconi, Paloma y Miguel Laíño Pedreira y Carlota Figueira Laíño; bisnieto, Hugo; hermana, Estrella Ordóñez Alcalde; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario, que se celebrará el sábado día 8 de agosto, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Columba de Rianxo, favores por los cuales les anticipan gracias.

Rianxo, 8 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas