Primer aniversario de José Ramón Piñeiro Muñiz
(“Moncho de Margarita”)
Falleció el día 7 de agosto de 2025, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su esposa, Margarita Riveiro Suárez; hijas, Montse y Marga Piñeiro Riveiro; hijos políticos, Vicente y Juan; nietos, Alexandre y Jacobo; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que se celebrará el sábado día 8 de agosto, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Abanqueiro, favores por los cuales les anticipan gracias.
Abanqueiro, 8 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas