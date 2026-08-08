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Diario de Arousa

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Primer aniversario de José Ramón Piñeiro Muñiz

(“Moncho de Margarita”) 

Falleció el día 7 de agosto de 2025, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Su esposa, Margarita Riveiro Suárez; hijas, Montse y Marga Piñeiro Riveiro; hijos políticos, Vicente y Juan; nietos, Alexandre y Jacobo; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que se celebrará el sábado día 8 de agosto, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Cristóbal de Abanqueiro, favores por los cuales les anticipan gracias.

Abanqueiro, 8 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas