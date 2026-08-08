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Diario de Arousa

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Primer Aniversario de Concepción Rodríguez Nine

(Viuda de Don Francisco Ageitos Lestón) 

Falleció el día 9 de agosto de 2025, a los 93 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su hija, Mª de la Concepción Ageitos Rodríguez; hijo político, José Joaquín Rodríguez Muñiz; nietos, Francisco José y Sonia Rodríguez Ageitos; sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de primer aniversario que se celebrará el sábado día 8 de agosto, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María do Castro, favores por los cuales les anticipan gracias.

Banda O Río – Cabo da Cruz, 8 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas