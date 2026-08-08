Primeiro Cabodano de Ramón Somoza Piñeiro
Finou o día 31 de xullo de 2025, aos 55 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
As súas fillas, Iria e Vanesa; irmáns, Teresa, Lolita, José e Manolo; irmáns políticos, José, Sindo e María; sobriños, primos e demais familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ao funeral de cabodano que se celebrará o sábado día 8 de agosto, ás seis da tarde, na igrexa parroquial de Santa Eulalia de Boiro, favores polos cales lles anticipan grazas.
Rebordelo (Boiro), 8 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas