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Diario de Arousa

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Primeiro Cabodano de Ramón Somoza Piñeiro

Finou o día 31 de xullo de 2025, aos 55 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

As súas fillas, Iria e Vanesa; irmáns, Teresa, Lolita, José e Manolo; irmáns políticos, José, Sindo e María; sobriños, primos e demais familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia ao funeral de cabodano que se celebrará o sábado día 8 de agosto, ás seis da tarde, na igrexa parroquial de Santa Eulalia de Boiro, favores polos cales lles anticipan grazas.

Rebordelo (Boiro), 8 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas