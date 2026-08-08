Mª del Carmen Pillado Rodríguez
Falleció el 7 de agosto de 2026, a los 72 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Liturgia: El sábado día 8 de agosto a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Martiño de Oleiros. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.
Oleiros (Ribeira), 8 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín