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Diario de Arousa

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 Mª del Carmen Pillado Rodríguez

Falleció el 7 de agosto de 2026, a los 72 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Liturgia: El sábado día 8 de agosto a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Martiño de Oleiros. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Oleiros (Ribeira), 8 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín