Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

  Roque Fernández Dova

(Roque O Jalludo)

Falleció el 6 de agosto de 2026, a los 89 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la sistencia de los familiares, hermanos en la fe. Acto de despedida: El viernes día 7 de agosto a las cinco de la tarde en Pompas do Barbanza. Incineración: Crematorio de Xaras; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.

Ribeira, 7 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín