  Roque Fernández Dova

(Roque O Jalludo)

Falleció el 6 de agosto de 2026, a los 89 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la sistencia de los familiares, hermanos en la fe. Acto de despedida: El viernes día 7 de agosto a las cinco de la tarde en Pompas do Barbanza. Incineración: Crematorio de Xaras; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.

Ribeira, 7 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín