Pilar Creo García
Falleció el día 6 de agosto de 2026, a los 89 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 7 de agosto a las seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Cristina; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.
Noia, 7 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín