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Diario de Arousa

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 Pilar Creo García

Falleció el día 6 de agosto de 2026, a los 89 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 7 de agosto a las seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio parroquial de Santa Cristina; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 7 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín