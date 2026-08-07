  Manuela Ríos Viturro

(Viuda de Don Manuel Sampedro Piñeiro)

Falleció el miércoles día 5 de agosto de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, Jose Manuel y Roberto Sampedro Ríos; nietos, Tania, Antía Sampedro Ramos y Katy Sampedro Fernández; hermanos, Rosa (†), José y Rafael (†) Ríos Viturro; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos, y demás familia.

Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que de una forma u otra testimoniaron sus condolencias y agradece las muestras de cariño recibidas por la asistencia en el día de ayer jueves a la misa en la CAPILLA DEL TANATORIO SANTA EULALIA de BOIRO y a continuación el traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de SANTA MARÍA DEL CASTRO.

Cesar (Cabo de Cruz - Boiro), 7 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres Europeas