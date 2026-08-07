José Mª Alonso Romero
(O Francés)
Falleció el 6 de agosto de 2026 a los 88 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 7 de agosto, a las siete y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio-Crematorio de Augalevada; favores por los que anticipan las más expresivas gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.estienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Noia, sala nº 1.
Barquiña (Noia), 7 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín