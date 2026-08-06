Isaura Castro Cao
(Viúva de Don Peregrino Tubío Rodríguez)
Finou o mércores día 5 de agosto de 2026 aos 91 anos de idade confortada cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Os seus fillos, Isabel e José Manuel (†) Tubío Castro; fillos políticos, Anselmo e Begoña; netos, Nerea, Rubén, Jon e Joseba; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver, que se celebrará hoxe xoves, con saída do Tanatorio M. Sánchez de Rianxo, ás doce menos cuarto da mañá, ata a igrexa parroquial do Divino Salvador de Taragoña, onde se celebrará o funeral de corpo presente e, a continuación, traslado dos seus restos mortais ao Crematorio M. Sánchez de Rianxo para a súa incineración na intimidade familiar, favores polos cales lles anticipan grazas. Capela ardente: Tanatorio M. Sánchez de Rianxo, sala nº 1.
A Revolta (Taragoña), 6 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres Europeas