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Diario de Arousa

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  Andrés Pedro Camilo Carrasco Pena

(CAPITÁN DE NAVÍO)

Falleció el día 5 de agosto de 2026, a los 69 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. y la B.A.

l D.E.P. l

Su esposa: Cuchús; hijas: María y Andrea; hijos de Cuchús: María Jesús, Andrés y Ángeles; nietos: Alejandro, Triana y Blanca; hermanos, hermanos poilíticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma. Salida del tanatorio: Jueves día 6 a las cinco de la tarde. Funeral: A continuación. Iglesia: Templo nuevo de Sanxenxo. Inhumación: Cementerio municipal de Sanxenxo. Sala de velaciones nº1 del Tanatorio Albia Sanxenxo.

Sanxenxo, 6 de agosto de 2026 www.albia.es