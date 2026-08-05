Salah Abdelouhab
(José o Francés, viudo de Doña Carmen Rodríguez Figueira)
Falleció el martes día 4 de agosto de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia y amigos. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO a las ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO MUNICIPAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.
Rianxo, 5 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres Europeas