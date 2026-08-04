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Diario de Arousa

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Pasamento de Delfina Lamas González

Faleceu o día 3 de agosto de 2026, aos 94 anos de idade. 

l D.E.P. l

A súa familia. Informa que os seus restos mortais serán incinerados o martes día 4 de agosto no Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; na intimidade familiar; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Noia, 4 de agosto de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín