Pasamento de Delfina Lamas González
Faleceu o día 3 de agosto de 2026, aos 94 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Informa que os seus restos mortais serán incinerados o martes día 4 de agosto no Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia; na intimidade familiar; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Noia, 4 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín