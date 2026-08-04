María Pérez Romero

(Viuda de Don Cándido Dieste García)

Falleció el lunes día 3 de agosto de 2026, a los 95 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijas, Mª Elena, Perfecta y María del Carmen; hijo político, José Mariño (†), José Antonio Vidal; hermanos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE, favores por los cuales les anticipan gracias.

Habrá servicio de un autocar para conducción de tanatorio a iglesia, cementerio y regreso. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Boliña (Boiro), 4 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas