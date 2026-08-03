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Diario de Arousa

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Manuel Queiruga Calo

Falleció el 2 de agosto de 2026, a los 74 años de edad

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El lunes día 3 de agosto a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Baroña. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 5.

Abuín - Baroña (Porto do Son), 3 de agosto de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín