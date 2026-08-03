Carmen Blanco García
(Viúva de Don José Sieira Rodríguez)
Finou onte domingo día 2 de agosto de 2026, aos 85 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Os seus fillos, José, María Carmen e Daniel Sieira Blanco; fillos políticos, Fernán e Susana; netos, Hugo, Saúl e Vega; irmáns, María de los Ángeles (†) e Pepe (†); irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
ROGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe LUNS, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, ás SETE E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.
Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.
Nine (Boiro), 3 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas