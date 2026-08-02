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Diario de Arousa

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José Places Romero

(Places) 

Falleció ayer, sábado, día 1 de agosto de 2026, a los 88 años de edad confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su esposa, Flora Romero Vilasoa; hermanos, Emilio (†), Suso, Maruja, Paquito (†), Julia, Marícarmen y Juan Manuel; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrará HOY DOMINGO, en la CAPILLA DEL TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS DE LA TARDE, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la incineración de sus restos mortales al CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. 

Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs

Fontenla (Boiro), 2 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres Europeas