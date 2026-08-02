La familia de Josefa Romero Sanisidro
Fallecida el día 1 de agosto de 2026, a los 92 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.
Boiro, 2 de agosto de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín