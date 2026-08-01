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Diario de Arousa

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María Gago Rodríguez

Falleció el 30 de julio de 2026, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado, día 1 de agosto, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.

Rúa Miñoteiro (Palmeira), 1 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín