María Gago Rodríguez
Falleció el 30 de julio de 2026, a los 93 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: hoy sábado, día 1 de agosto, a las cinco menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.
Rúa Miñoteiro (Palmeira), 1 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín