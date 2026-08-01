Juan Lado Souto
Falleció el día 30 de julio de 2026, a los 90 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 1 de agosto a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia Parroquial Antigua de Santiago de Arteixo (Santa Eufemia). Entierro: Cementerio nuevo de Arteixo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO ALBIA CORUÑA, sala nº 6.
A Coruña, 1 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín