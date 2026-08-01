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Diario de Arousa

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Juan Lado Souto

Falleció el día 30 de julio de 2026, a los 90 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 1 de agosto a las cuatro y media de la tarde en la Iglesia Parroquial Antigua de Santiago de Arteixo (Santa Eufemia). Entierro: Cementerio nuevo de Arteixo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO ALBIA CORUÑA, sala nº 6.

A Coruña, 1 de agosto de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín