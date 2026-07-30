Pasamento de Lidia Alborés Gosende
Faleceu o día 29 de xullo de 2026, aos 98 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O xoves, día 30 de xullo, ás seis da tarde na igrexa parroquial de Santa Cristina de Barro. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Orro (Noia), 30 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín