María Angélica Ríos Barreiro

Falleció el día 29 de julio de 2026, a los 66 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves, día 30 de julio, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada - Noia en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

Entrerríos (Noia), 30 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín