Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Lucía Herbón Herbón

(Viúva de Don Juan Vidal Agrelo) 

Finou onte mércores, día 29 de xullo de 2026, aos 86 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Os seus fillos, fillos políticos, netos, irmán, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia. 

PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á condución dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe xoves, con saída do tanatorio M. Sánchez de Rianxo ás once e media da mañá, ata a igrexa parroquial de Santa María de Isorna, onde se celebrará o funeral de corpo presente e, a continuación, o traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas. 

Capela ardente: Tanatorio M. Sánchez (Rianxo), sala nº 3. 

Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Souto (Isorna), 30 de xullo de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas