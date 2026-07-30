Lucía Herbón Herbón
(Viúva de Don Juan Vidal Agrelo)
Finou onte mércores, día 29 de xullo de 2026, aos 86 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, fillos políticos, netos, irmán, irmáns políticos, sobriños, curmáns e demais familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á condución dos seus restos mortais, que se celebrará hoxe xoves, con saída do tanatorio M. Sánchez de Rianxo ás once e media da mañá, ata a igrexa parroquial de Santa María de Isorna, onde se celebrará o funeral de corpo presente e, a continuación, o traslado dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial, favores polos cales lles anticipan grazas.
Capela ardente: Tanatorio M. Sánchez (Rianxo), sala nº 3.
Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.
Souto (Isorna), 30 de xullo de 2026. Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas