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Diario de Arousa

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Claudino Maroñas Calvo

Falleció el día 29 de julio de 2026, a los 91 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 30 de julio a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Xusto de Toxosoutos. Entrada: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. 

Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

San Xusto (Lousame), 30 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín