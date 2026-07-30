Claudino Maroñas Calvo

Falleció el día 29 de julio de 2026, a los 91 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el jueves día 30 de julio a las once y media de la mañana en la iglesia parroquial de San Xusto de Toxosoutos. Entrada: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

San Xusto (Lousame), 30 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín