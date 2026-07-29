Manuela Pérez López

Fallecida el día 27 de julio de 2026 a los 97 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web, www.pompasfunebresnoroeste.es, tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Boiro, sala nº 3.

Ponte Goiáns (Boiro), 29 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín