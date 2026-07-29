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Diario de Arousa

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Manuel Trasbach Rodríguez

Falleció el martes día 28 de julio de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, Carmen Triñanes Rodríguez; hijos, Aurelio y Juan Carlos Trasbach; hijas políticas, Rosa María Vázquez García e Isabel Núñez Santamaría (†); nietos, Enrique y Carmen Trasbach Vázquez; y Xoán Trasbach Núñez; nietos políticos, Carlos y Tania; bisnietos, Valentina, Daniela y Nuno; hermanos (†), sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO a las SIETE MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Egipto (Abanqueiro), 29 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas