José Luis Galbán Fresco
Falleció el martes día 28 de julio de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su esposa, Mª del Carmen Seoane Couto; hijos, Alberto y Beatriz Galbán Seoane; hijo político, Ramón Fernando Dieste; nietos, Alex, Antía, Lois, Olalla y Aira; nietos políticos, Pablo y Óscar; Rosmery; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MIÉRCOLES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CINCO Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO MUNICIPAL, favores por los cuales les anticipan gracias.
CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Salida de un autocar a las Cinco menos cuarto de la Tarde de: - Boiro (Concello) a tanatorio, iglesia, cementerio y regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.
Boiro, 29 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas