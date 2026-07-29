José Gosende Buján

Falleció el día 28 de julio de 2026 a los 95 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 29 de julio a las doce menos cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Tanatorio de Outes, sala nº 2.

Outes, 29 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín