Francisca Triñanes Silva
Falleció el día 28 de julio de 2026, a los 77 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles, día 29 de julio, a las ocho y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María do Castro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 4.
Reboldelo (Boiro), 29 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín