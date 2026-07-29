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Diario de Arousa

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Francisca Triñanes Silva

Falleció el día 28 de julio de 2026, a los 77 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles, día 29 de julio, a las ocho y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María do Castro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 4.

Reboldelo (Boiro), 29 de julio de 2026.  Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín