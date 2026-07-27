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Diario de Arousa

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 José Antonio Agra Roo

Falleció el día 26 de julio de 2026, a los 71 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Misa: hoy lunes día 27 de julio a las doce de la mañana en la Capilla del tanatorio de Boiro. A continuación, será incinerado en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro, 27 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín