 Gelasio Oujo García

Que falleció el 25 de julio de 2026, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Montemuiño - Baroña (Porto do Son), 27 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. -