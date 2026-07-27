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Diario de Arousa

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 Gelasio Oujo García

Que falleció el 25 de julio de 2026, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Montemuiño - Baroña (Porto do Son), 27 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. -