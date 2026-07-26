Patricia Calvo Abuín
(Pati)
Finou onte sábado, día 25 de xullo de 2026, aos 49 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
O seu home, Manuel Alcalde García; filla, Carla Alcalde Calvo; pai, Indalecio Calvo Pérez (Viúvo de Dona Asunción Abuín Abuín); irmáns, Norberto, Esther, Carmen, Fernando e Pilar Calvo Abuín; irmáns políticos, sobriños, tíos, curmáns e demais familia.
Rogan unha oración polo eterno descanso da súa ánima e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE DOMINGO, con saída do TANATORIO IRIA-FLAVIA de PADRÓN, ás CINCO E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SAN XULIÁN DE LAÍÑO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO IRIA-FLAVIA DE PADRÓN, SALA Nº 3.
Nota: Horario velación de 9:30 a 22:00 hrs.
Tallós (San Xulián de Laíño), 26 de xullo de 2026 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas