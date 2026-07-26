  María Dominga Lestón Caamaño

Falleció el día 25 de julio de 2026, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy domingo, día 26 de julio, a las seis y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Esteiro (Muros), 26 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín