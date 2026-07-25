Manuel Neira Vicente
(Nolete) (Viúvo de Dona María Adelina Bralo Chico)
Finou onte venres, día 24 de xullo de 2026, aos 71 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, Francisco e Catalina Neira Bralo; filla política, María del Carmen Castro Ríos; irmá, Nucha (†); irmáns políticos, Miguel; Hermitas, Isabel (†) e Moncho; neta, Adela Neira Castro; sobriños, curmáns e demais familia.
ROGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE SÁBADO, con saída do TANATORIO DE RIANXO, ás SEIS MENOS CUARTO da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO, onde se celebrará a misa de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas.
CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3.
Rianxiño (Rianxo), 25 de xullo de 2026. Pompas Fúnebres Europeas