Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ramona López Maneiro

(A Baloca) (Viuda De Manuel Parada) 

Falleció ayer jueves día 23 de julio de 2026, a los 98 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnietos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. 

Horario velación viernes de 10:00 a 17:45 hrs.

Magdalena (Lampón), 24 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas