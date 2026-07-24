Ramona López Maneiro

(A Baloca) (Viuda De Manuel Parada)

Falleció ayer jueves día 23 de julio de 2026, a los 98 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, bisnietos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.

Horario velación viernes de 10:00 a 17:45 hrs.

Magdalena (Lampón), 24 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas