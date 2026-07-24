José Benito Lamas Mayo

Falleció el día 23 de julio de 2026, a los 78 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 24 de julio a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Orro - Santa Cristina (Noia), 24 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín