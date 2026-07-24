La familia de Manuela González Agraso

Que falleció el 23 de julio de 2026, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: Pompas Porto do Son, sala nº 3.

Cabanela (Porto do Son), 24 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín