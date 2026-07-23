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Diario de Arousa

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Herminda Romero Castro

Falleció ayer miércoles día 22 de julio de 2026, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su esposo, Juan Vicente Tubío Quintáns; hijos, Benigno (†), José Manuel y Mª Elena Tubío Romero; hijos políticos, Marisol, Gladys y Francisco; nietos, José Benigno, Tamara, Sara, Nuria y Laura; nietos políticos, bisnietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrara el VIERNES DÍA 24, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las ONCE MENOS CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. 

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. 

Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Coviña (Cespón), 23 de julio de 2026. Pompas Fúnebres Europeas