Antonio Soler Santalla

(Tucho Soler)

Falleció el 22 de julio de 2026, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 23 de julio, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Lugar Porto (Palmeira), 23 de julio de 2026. Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín