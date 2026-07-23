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Diario de Arousa

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Antonio Soler Santalla

(Tucho Soler) 

Falleció el 22 de julio de 2026, a los 92 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy jueves, día 23 de julio, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 6.

Lugar Porto (Palmeira), 23 de julio de 2026.   Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín