María Encarnación Gómez Vidal

Falleció el 21 de julio de 2026, a los 93 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Miércoles, 22 de julio, a las doce de la mañana en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Ribeira, 22 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín