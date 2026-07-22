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Diario de Arousa

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María Encarnación Gómez Vidal

Falleció el 21 de julio de 2026, a los 93 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Miércoles, 22 de julio, a las doce de la mañana en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: a las doce y media de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: POMPAS DO BARBANZA - CREMATORIO XARÁS, sala nº 3.

Ribeira, 22 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín