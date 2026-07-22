La familia de Francisco Manuel Laranga Vila

Que falleció el 20 de julio de 2026, a los 51 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio y funeral, así como a quienes, de una u otra forma, les hicieron llegar sus condolencias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: Pompas do Barbanza - Crematorio Xarás, sala nº 6.

Lugar Capilla (Caamaño), 22 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín