Joaquín Cernadas Romero

Falleció el 21 de julio de 2026, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles, día 22 de julio, a las ocho y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Queiruga. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa mortuoria: POMPAS PORTO DO SON, sala nº 3.

Queiruga (Porto do Son), 22 de julio de 2026 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín